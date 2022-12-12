Непростым днем с повышенной угрозой будет 16 декабря, прогнозирует таролог.

Самым опасным днем с точки зрения угрозы новой массированной атаки России на текущей неделе будет пятница, 16 декабря.

Такой прогноз сделал таролог и экстрасенс Роман Шептицкий, предупредив о риске новых ракетных обстрелов объектов украинской критической инфраструктур.

Он назвал 16 декабря непростым днем с повышенной угрозой массированных атак всей территории Украины.

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Напряженными днями будут и 13, 14 декабря. Как отметил Шептицкий, украинцы должны быть готовыми защищаться и обороняться.

Зато суббота и воскресенье, 17 и 18 декабря, по прогнозу экстрасенса, должны быть особенно удачными, Украине улыбнется фортуна. Выпала судьбоносная карта, которая может сулить важное изменение одного цикла на другой, качественно лучший, добавил Шептицкий.

Ранее экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро и определил судьбу почти каждого украинского города на ближайшее время. По его словам, некоторые города могут очень серьезно пострадать. Люди будут напуганы и будут пытаться убежать.

А известный таролог Яна Пасынкова дала прогноз относительно того, когда закончится война в Украине.

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