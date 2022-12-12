Опасность сохраняется в ближайшие дни.

Экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро и определил судьбу почти каждого украинского города на ближайшее время. По его словам, некоторые города могут очень серьезно пострадать. Люди будут напуганы и будут пытаться убежать.

Запорожье и область. Выпали две карты - "солнце" и "смерть". Стоит ждать серьезных "прилетов", которые заберут много жизней. Последствия ракетных ударов будут очень страшные. Однако карта "солнца" говорит о том, что свет все же прольется на этот город и область.

Харьков и область. 100% будут очень ужасные "прилеты". Однако Харьков получит финансовую помощь.

Днепр и область. Жителям Днепра и области стоит быть очень осторожными. Здесь тоже будут "прилеты", поэтому не игнорируйте воздушную тревогу. Из позитивных новостей - никто не пострадает.

Херсон и область. Россия выпустит ракеты по этому городу и области. Поэтому не стоит пренебрегать воздушной тревогой. Прячьтесь в укрытиях.

Полтава и область. Карты показывают "прилеты" на какие-то станции или что-то в этом аспекте. Люди убегают из города. Однако есть карта победы. Гордеев выразил надежду, что в марте мы победим оккупантов.

Сумы и область. Сумы находятся в большом напряжении, так как вблизи граница.

"В целом я вижу, что пока оккупанты не будут нападать на Украину со стороны Сум. При этом возможны "прилеты"", - сказал экстрасенс.

Киев и область. Будут "прилеты" в понедельник и вторник. Это самые опасные дни. Карты показывают, что ВСУ готовы отбивать атаку, но идет слив информации.

Чернигов и область. В городе и области ситуация будет тяжелой. Возможны контактные бои.

Одесса и область. По словам Гордеева, выпали очень страшные карты. Есть опасность из воды. Также он отметил, что многие жители хотят попасть в Россию, поэтому ситуация там накаленная.

Тернополь и область. Могут быть прилеты вражеских ракет, однако не такие разрушительные, как в некоторых других городах. При этом людям все же будет тяжело.

Львов и область. Очень сильно может пострадать Львовская область. Будьте очень осторожными, так как позитивные карты не выпали.

Также экстрасенс Гордеев добавил, что Россия может выпустить ракеты и по другим городам и областям, однако там ситуация не такая страшная.

Напомним, ранее таролог предсказала, когда закончится война и что ждет Украину в 2023-м.

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