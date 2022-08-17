УНИАН собрал наиболее актуальные прогнозы эзотериков.

Астрологи дают разный прогноз по тому, когда закончится война в Украине. Однако большинство тарологов и экстрасенсов уверяют, что до конца 2022 года будут обстрелы и столкновения. УНИАН собрал топ-3 популярных мнения.

Анна Ефремова

Эксперт уверяет, что победа точно будет за Украиной. Россия полностью не захватит все украинские города и получит мощный отпор от военных.

Ефремова утверждает, что до конца года в разных регионах страны будут так называемые "вспышки" - бои или обстрелы.

"Третья мировая война в 2022 году не начнётся, так как сильное положение Юпитера в Рыбах этого не допустит. Но вспышки агрессивных действий, угрозы, провокации мы ещё будем наблюдать в разных частях мира. Причиной этому является все тот же Сатурн, который сейчас в Козероге, плюс ко всему весь 2022 год идёт по накшатре, которой управляет Марс (планета агрессии, конфликтов, военных действий)", - заявила экстрасенс.

Людмила Хомутовская

Таролог утверждает, что главная задача ВСУ - не отступать. Ситуация будет напряженной, но для Украины выпала карта фортуны, что определенно принесет удачу и успех.

"Будет какая-то правда, которую от нас скрывали. Это не сейчас... Это будет касаться и войны, и государственной измены, и финансов", - прогнозирует эксперт.

Ангелина Вакулина

Астролог говорит, что несколько городов Украины ждут сильные обстрелы со стороны оккупантов. И даже призывает эвакуироваться.

"Новую Каховку ждут сильнейшие обстрелы, в особенности ночью. Предательство, боль, слёзы, шантаж. Эти люди (российские оккупанты, - ред) будут наказаны и очень скоро. По возможности - эвакуироваться, уезжать. Будет много жертв и разрушений", - прокомментировала Ангелина Вакулина.

Напомним, таролог предупредила украинцев о повторном наступлении РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: