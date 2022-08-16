Хватит ли у России ресурсов полностью захватить нашу страну - читайте в материале.

Экстрасенс Анна Ефремова сделала расклад на картах Таро и определила, хватит ли у России ресурсов и сил полностью захватить Украину.

"Третья мировая война в 2022 году не начнётся, так как сильное положение Юпитера в Рыбах этого не допустит. Но вспышки агрессивных действий, угрозы, провокации мы ещё будем наблюдать в разных частях мира. Причиной этому является все тот же Сатурн, который сейчас в Козероге, плюс ко всему весь 2022 год идёт по накшатре, которой управляет Марс (планета агрессии, конфликтов, военных действий)", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

При этом она уточнила, что полного захвата Украины в 2022 году тоже не будет, так как Юпитер идёт весь 2022 год по 4-му дому гороскопа Украины и он этого не допустит, но частично территории будут потеряны и их не получится вернуть в полной мере в 2022.

Но эксперт уверена, что победит в этой войне именно Украина.

"Нас не победить! Мы - последняя страна, которую попыталась захватить Россия, и именно об нас она сломает свои зубы! Ибо мы народ благословенный Богом, мы свободны, и в этом наша сила", - добавила экстрасенс.

Напомним, ранее таролог рассказала, когда будет поставлена точка в войне 2022.

Вас также могут заинтересовать новости: