По словам астролога, эти города нужно покинуть до 24 августа.

Астролог Ангелина Вакулина назвала регионы, которые срочно нужно покинуть. Жителям этих регионов нужно эвакуироваться в ближайшее время, до 24 августа.

Об этом сообщает Главред.

По словам астролога, мощные обстрелы ждут Новую Каховку и Никополь. Именно там будут взрывы, разрушения и много жертв.

"Новую Каховку ждут сильнейшие обстрелы, в особенности ночью. Предательство, боль, слёзы, шантаж (относительно ГЭС). Эти люди (российская армия, - УНИАН) будут наказаны и очень скоро", - добавила астролог.

Она добавила, что ничего хорошего не ждет и Никополь: "По возможности эвакуироваться, уезжать. Будет много жертв и разрушений".

Напомним, ранее экстрасенс назвала города, оказавшиеся под ударом 24 августа. По ее словам, тяжелая ситуация сохраняется на востоке Украины. Также будут ракетные удары по центру Украины. Карты обещают нелегкий день и Западной Украине.

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