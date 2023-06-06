По ее словам, обстрелы продолжатся.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, что летом Россия продолжит обстреливать Украину, в частности и столицу. По ее словам, в июне больше всего будут страдать дети и женщины.

Как рассказала эксперт на своем YouTube-канале, нас ждут плохие новости, будет расти эмоциональная нагрузка.

В то же время продолжатся массированые ракетные атаки. Однако, как продолжила астролог, "ответочка" от ВСУ тоже будет.

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"Выпадает карта "Звезда" - это связано с электростанциями, вышками. Может случится какая-то поворотная ситуация. В течении 3 месяцев ситуация стабилизируется, но сейчас очень тяжелый период", - сказала Тимощук.

Она добавила, что опаснее всего сейчас в Киеве: "В ночное время суток продолжатся обстрелы. Борьба будет сильнейшая, мы стоим до последнего".

Однако исход всех событий будет в пользу Украины, подытожила эксперт.

Напомним, астролог назвал точную дату, когда ВСУ "разорвут" оккупантов.

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