По словам Яны Тимощук, Россия устроит настоящий террор.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и увидела, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, будут продолжаться и бомбежки городов. Поэтому эксперт призывает не посещать места большого скопления людей в феврале.

"Остерегайтесь массового скопления людей. Берегите детей. Не ходите в феврале в ТРЦ. Агрессор будет уничтожать всех. Мы можем увидеть, что будет реальная бомбежка по массовым скоплениям людей. Я не пугаю людей, но вероятность прогноза, что сбудется - 80%, не сбудется - 20%", - сказала Тимощук на своем YouTube-канале.

По ее словам, самыми опасными городами в феврале являются Запорожье, Одесса, Мелитополь, Киев, Суммы, Житомир, Винница и Краматорск.

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Кроме того, продолжила Тимощук, в Киеве могут продолжиться отключения света. Могут быть прилеты и разрушения, а также увольнения во власти.

Напомним, ранее таролог назвала решающий месяц в войне с Россией.

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