По словам Хомутовской, апрель будет ключевым.

Экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская рассказала, что до марта будут продолжаться активные боевые действия, будут обстрелы, однако уже в апреле ситуация круто изменится.

По ее словам, именно в апреле будут какие-то хорошие новости, перелом в развязанной РФ войне.

"К сожалению, я пока не вижу в этом конца войны. Карты показывают, что это может произойти в конце лета или в начале осени. Но в апреле будет какой-то аккорд, который кардинально изменит ситуацию", - сказала экстрасенс на YouTube-канале "Астро Мир".

Хомутовская добавила, что осенью 2023 года украинцы могут вернуться к мирной жизни. То есть активные боевые действия пойдут на спад, массированных атак уже не будет.

Напомним, ранее астролог Яна Тимощук назвала 9 городов, которые вскоре будут под огнем. По ее словам, там будет кровавая битва за Украину. Однако ВСУ ко всему готовы, Украина выстоит и победит в войне с Россией.

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