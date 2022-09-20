"Если не сейчас, то в январе точно", отметила Валентина Виттрок.

Астролог Валентина Виттрок предсказала скорые смерти старых лидеров.

Свое настораживающее предсказание она опубликовала в Facebook.

"На небе два тауквадрата – транзитная Луна в эпицентре одного из них… А второй – длинный тауквадрат – это планеты на лунных узлах к Сатурну в эпицентре – Уран на северном лунном узле в Тельце – это тотем Украины, которая через колоссальные потери, через смерти тысяч молодых и немолодых украинцев трансформируется", – отметила астролог. Видео дня

"Сатурн – вертикаль старой власти находится в эпицентре, на протяжении войны уходят в небытие старые лидеры: Кравчук, Горбачев и даже британская королева, кто следующий? Последний точный квадрат Сатурна и Урана в январе… Если не сейчас, то в январе точно", – добавила Виттрок.

Ранее астролог высказалась о смерти королевы Великобритании Елизаветы II: "Когда писала прогноз на 2022-й год, думала что королева Елизавета уйдет в апреле, там в Тельце находился Марс и Уран. Сейчас же транзиты тоже не показывали хорошие времена для ее здоровья".

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