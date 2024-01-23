По словам эксперта, будет тупиковая ситуация на фронте.

Астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, что нас ждет. По его словам, будет обострение на фронте.

По его словам, в карте начала полномасштабной войны сейчас транзитный Сатурн стоит в точном соединении с Солнцем карты войны. Точный аспект 22 января, в максимальной силе с 14 января по 1 февраля.

"Это аспект тупиковой ситуации на войне, огромных трудностей на войне, препятствий в достижении целей на войне. И кто сейчас будет предпринимать активные действия – тот столкнется с этими трудностями. Сейчас ничего существенно изменить нельзя", - написал Уранус в своем Telegram-канале.

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Он говорит, что это плохое время для наступлений, потому нам следует находиться в активной обороне и выматывать наступающего врага по максимуму.

Напомним, ранее астролог предсказал обострение в войне и большие потери. По словам Урануса, ситуация в стране будет очень напряженной. Он отметил, что кроме опасности ударов ракетами и дронами с 24 по 28 января, может увеличиться скорость и динамика боевых действий на фронте.

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