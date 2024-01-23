По словам Урануса, ситуация в стране будет очень напряженной.

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что на этой неделе будет наблюдаться целая серия напряженных и опасных астрологических аспектов в карте независимости Украины.

Во-первых, транзитный Марс проходит соединение с Нептуном в 12 секторе карты. Точный аспект - 23 января, сильное влияние с 22 по 25 января.

"Хочу заметить, что в это же время транзитный Нептун находится в оппозиции к Марсу карты Украины. Это взаимная транзитная аспектарная рецепция Марс-Нептун, сильная деструктивная комбинация. Данный аспект угрожает ударами ракет и дронов, с направлений юго-восток, юг и восток. Есть опасность для портовой, военной и секретной инфраструктуры, для нефтегазовой промышленности, хранилищ топлива и боеприпасов, для медицинской инфраструктуры. Могут быть предательства и слив информации врагам. Очень высокая активность коллаборантов", - написал Уранус в своем Telegram-канале.

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Во-вторых, транзитный Марс и Меркурий, находясь в соединении, будут проходить через Асцендент карты Украины. Точная дата 26 января, аспект в силе с 24 по 28 января. Данный аспект, по словам астролога, будет наблюдаться впервые с начала полномасштабной войны.

"Интересно заметить, что последний раз прохождение Марса через АС карты Украины, наблюдалось 15-16 февраля 2022 года, как раз в дату, на которую прошлый раз прогнозировали начало войны. Что заставляет задуматься о том, кто же давал такие советы. Если он снова дает советы, то следует ожидать каких-то значительных обострений на фронте", - говорит астролог.

Он отметил, что кроме опасности ударов ракетами и дронами в этот период, с 24 по 28 января, данный аспект может увеличить скорость и динамику боевых действий на фронте.

"Очень вероятны новые активные наступательные действия врага и "мясные" атаки. Нужно быть готовыми к возможному обострению и потерям", - добавил Уранус.

Транзитные Марс и Меркурий пройдут по восходящему лунному узлу карты Украины 28-29 января. Что так же делает эти дни достаточно опасными, с большой вероятностью ударов дронами и ракетами. Уранус говорит, что активные наступательные действия врага продолжатся и в эти дни. На этом череда напряженных аспектов Марса, в ближайшее время, заканчивается.

Напомним, ранее астролог назвала дни, когда Россия будет "кошмарить" всю Украину.

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