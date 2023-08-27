По ее словам, жизнь украинцев начнет налаживаться.

Астролог Марина Скади составила большой прогноз для Украины и выяснила, что уже в 2024 году будут происходить события, которые кардинально изменят не только ход войны в нашей стране, но и в принципе жизнь каждого украинца.

"Прогрессивная карта Украины на 32 год говорит о кардинальных переменах уже в марте 2024 года, которые всю весну будут очень интенсивны", - сказала Скади в комментарии ТСН.

По ее словам, будут происходить разного рода события, направленные на стабилизацию ситуации, на спокойствие и мир в Украине.

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"Прогрессивная Луна из воинственного Овна переходит в знак Тельца на 2,5 года, что лучше всего отразится на жизни каждого украинца", - добавила эксперт.

Кроме того, она говорит, что выход Венеры из слабого состояния и ингрессии в знак своей силы принесет заметные улучшения еще и в мае следующего года.

"С каждым годом дирекция Венеры по знаку Весы будет приносить все больше и больше позитивных событий для Украины. Она продлится 30 лет, после чего Венера войдет в знак своего изгнания – Скорпион, сопровождаемого очередными трансформациями нашей страны", - отметила астролог.

Напомним, ранее астролог назвал месяц, когда в Украине будет блэкаут.

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