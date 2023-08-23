Как говорит Влад Росс, опасаться стоит конца сентября.

Астролог Влад Росс рассказал, что осенью в Украине будет блэкаут, а все потому, что диктатор Владимир Путин выпустит по нам еще больше ракет и дронов.

"Диктатор скупил столько дронов, что да. Блэкаут будет такой же, как и в прошлом году. Опасаться стоит 20-х чисел сентября, так как Солнце переходит в Весы в этот период. Рекомендую заранее приобрести генераторы, чтобы потом не покупать их по двойной цене", - сказал Росс в интервью УНИАН.

Он добавил, что на Украину будут лететь в 5-10 раз больше дронов, чем в прошлый раз.

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"Чем больше дронов - тем больше повреждений. Но несмотря на то, что не будет света, мы все равно выстоим", - говорит эксперт.

По словам астролога, это будет продолжаться до тех пор, пока не умрет Путин. Однако, продолжил Росс, звезды склоняют к тому, что уже в этом году его не станет.

"Как только его не станет - война закончится. После этого будет "заморозка". А разгребать все это мы будем уже весной следующего года. Если и не будет мирного соглашения, то нам дадут столько оружия, что мы сможем сами закончить войну", - подытожил Росс.

Напомним, ранее астролог назвал точный год, когда будет поставлена точка в войне.

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