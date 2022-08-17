По прогнозу Медвецкой, к концу недели ВСУ смогут лучше реализовывать задуманные планы, но и оккупанты тоже.

Астролог Ольга Медвецкая прогнозирует снижение риска катастрофы на атомной станции.

Свой прогноз на период с 15 до 21 августа она сделала в Instagram.

"Скорее всего, постепенно будет снижаться риск катастрофы на АЭС или об этом меньше будут говорить", – отметила она.

Медвецкая спрогнозировала удачное время для ВСУ во второй половине недели, но и предупредила об опасности.

"На этой неделе будут сложности с реализацией задуманных планов, все еще возникнут трудности, тормозящие процесс продвижения. Однако, со второй половины недели будет легче идти к цели (но нового сейчас не начинайте – Луна идет на убыль все-таки). Это касается и дел на фронте. Насколько я понимаю – к концу недели наши воины смогут лучше реализовывать задуманные планы, – отметила она. – Но есть одно "но" – врагам тоже по каким-то направлениям станет легче реализовывать свои злобные замыслы".

Ранее таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская спрогнозировала основные победы Украины уже в 2022 году.

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