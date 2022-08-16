По словам эксперта, главные победы Украина одержит уже в этом году.

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, когда закончится война в Украине. Эксперт разложила карты и поделилась своим прогнозом на YouTube-канале "Мой мир".

По словам Хомутовской, основные победы Украины будут уже в 2022 году: "Перелом в войне мы уже видим. Нравится кому-то или нет, но уже идет отвоевание Херсона. Это будет по чуть-чуть, почти незаметно, но это есть. Хотелось бы, чтобы это было быстрее, но войны только быстро начинаются, но не быстро заканчиваются. Но мы набираем обороты, и с каждым днем Украина будет двигаться дальше и дальше".

Эксперт добавила, что в ноябре, после переговоров с Россией, ракетные удары по Украине продолжаться, но они будут не такие частые, как раньше.

Кроме того, Хомутовская уточнила, что после полной победы Украины повторного нападения России не будет. По ее словам, Россия будет находиться в депрессии и ей будет не до войны.

Напомним, ранее таролог назвала города, на которые оккупанты сбросят десятки бомб до конца августа.

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