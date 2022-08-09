По словам эксперта, в период с 8 по 14 августа будет сложно.

Астролог Ольга Медвецкая составила прогноз в период с 8 по 14 августа и предсказала масштабные боевые действия.

"Главные действующие лица, которых я бы выделила в качестве виновников всех нынешних проблем и палок в колесах – это Марс с Сатурном. Марс дает импульс к действию. К тому же он еще не отошел далеко от Урана и находится под его влиянием – хочется действовать непредсказуемо и резко, бороться за независимость и развязывать масштабные военные действия (если говорить о государственных делах). Поэтому риск эскалации еще достаточно высок (это может быть как наступление врага, так и контрнаступление или негативное развитие событий на АЭС). Если речь идет о каких-либо военных действиях, то они, скорее всего, будут не тривиальными – с необычными стратегиями", - написала астролог на своей странице в Instagram.

Она добавила, что тот же Сатурн, с которым Марс сейчас "поругался", мешает, устраивает преграды. Поэтому для того, чтобы получилось реализовать задуманное, нужно очень постараться, в руки ничего именно плыть не будет – а вот кто борется, тот же и поборет и сделает то, к чему идет.

"На военной арене тоже будут препятствия в ведении намеченных действий, к сожалению. Словно вот-вот, а нет, еще не получается, откладывается", - уточнила эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс назвал самые "острые" дни в августе.

Вас также могут заинтересовать новости: