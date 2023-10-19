Тимощук говорит, что Россия активизируется в ноябре.

Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН назвала города, которые окажутся в зоне риска уже в ноябре этого года. По ее словам, именно туда Россия будет наносить ракетные удары.

"Мне очень "фонит" Харьков, Сумы, Чернигов, Житомир, Киев, Ивано-Франковск, Винница, Одесса, Николаев, Днепр, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Очень много оружия будет запускаться со стороны Беларуси", - говорит астролог.

Тимощук добавила, что не менее сложная ситуация будет на приграничных территориях.

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"В холодное время там может быть или заход войск, или оттуда будут наноситься удары", - отметила эксперт.

Карты показывают, продолжила Тимощук, что в ближайшее время Россия снова активизируется. Будет много разрушений, смертей. Причем энергия будет очень сильной. Может быть до десяти ракетных атак.

Напомним, астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, что нас ждет в ноябре, какие энергии будут преобладать в этом месяце, будет ли Россия наносить удары по объектам критической инфраструктуры, и когда наконец-то настанет мир.

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