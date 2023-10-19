Астролог Яна Тимощук / пресс-служба

Яна, дайте, пожалуйста, прогноз на ноябрь. Какие ключевые события будут происходить в этом месяце?

Первая хорошая новость заключается в том, что закончится коридор затмений. Уже будет больше не таких тяжелых энергий.  В натальной карте Украины Солнце будет в 12 доме, это такой зловредный дом. Поэтому властям придется преодолевать сложности, могут быть отречение и изоляция. В то же время мы будем искать новые стратегии. 

27 ноября будет полнолуние в Тельце. Может включится энергия борьбы, достигаторства, целей. В этот день будет сложная ситуация. Также полнолуние будет 27 октября. Вблизи него были землетрясения в Турции и Азербайджане. Земля зависит ото всех этих процессов. То есть в это время могут активизироваться не только военные действия, но и человеческий фактор.

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Кроме того, в ноябре будет транзит Меркурия. Он перейдет из Весов в знак Скорпиона и пробудет там почти до конца месяца. Это значит, что просто будут летать молнии. 

Сейчас мы зависимы от денег. У власти они будут. В ноябре мы однозначно совершим квантовый скачок. Будут какие-то победы в отвоевании территорий. Однако выпадает и карта "Смерти". Будьте осторожны с детьми, они могут болеть.

С каких территорий мы можем выгнать оккупантов?

Мы идем маленькими шагами, но уверенно. Сейчас мы увереннее себя чувствуем на земле, чем в воздухе. По энергиям могу сказать, что небольшие успехи будут на Запорожском направлении.

Давайте разберем этот месяц по декадам. Какие энергии будут преобладать?

В первой декаде ноября будет наблюдаться наведение страха, обман, иллюзии, коррупционные схемы и так далее. Кого-то могут схватить, посадить в тюрьму. 

Вторая декада - ожидание чуда. Может проиграться какая-то катастрофическая ситуация, которая потребует молниеносной реакции от мира. К нам придет помощь для урегулирования вопросов внутри страны.

Третья декада опасна точечными ударами по объектам критической инфраструктуры. Мы можем быть лишены воды, света, тепла.

Третья декада опасна точечными ударами по объектам критической инфраструктуры, - астролог / фото 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

К чему еще нам готовиться в ноябре?

Будут опасности, связанные с водой. Также нужно подбирать новых людей во власть, потому что некоторые оказались не профессионалами, поэтому какие-то ситуации зашли в тупик. 

Однако если мы пойдем по пути позитивной кармы и трансформации, то через год нас ждет большая удача.

Сейчас наблюдается небольшое затишье в плане ракетных обстрелов, особенно в Киеве. Скажите, стоит ли нам переживать, что Россия вновь может начать нас терроризировать по полной?

Карты показывают, что в ближайшее время Россия снова активизируется. Будет много разрушений, смертей. Причем энергия будет очень сильной. Может быть до десяти ракетных атак.

Какие города в зоне риска?

Мне очень "фонит" Харьков, Сумы, Чернигов, Житомир, Киев, Ивано-Франковск, Винница, Одесса, Николаев, Днепр, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Очень много оружия будет запускаться со стороны Беларуси.

Также я вижу, что сложная ситуация будет на приграничных территорий. В холодное время там может быть или заход войск, или оттуда будут наноситься удары. 

Будет ли массовая мобилизация?

В ближайшее время я ее не вижу. Вы зря пугаетесь, потому что экономика должна как-то работать, люди должны делать свое дело. Поэтому такой ситуации, что абсолютно всех мужчин будут мобилизировать - я не вижу.

Можете спрогнозировать окончание войны в Украине?

Позитивный прогноз - 2026 год. Возможно это будет и раньше, но с точки зрения прогностики, я этого пока не вижу. Пока могу сказать, что есть ряд стран, заинтересованных в этой войне. Карты показывают цифру 10. То есть она может закончиться или через 10 месяцев, или через 10 лет. Окончание войны в Украине подразумевает глобальный передел мира. С 2035 по 2037 года мы можем проходить трансформационный период. И не стоит забывать о том, что поствоенное время будет тяжелее, чем военное. 

Может ли война в Израиле как-то повлиять на Украину?

В целом есть позитивное влияние, потому что Израиль и Украина имеют общие энергии, связанные с землей и договоренностями. В Израиле пока идет энергия по обнулению. Все участники процесса могут быть заинтересованы в том, чтобы это носило длительный характер. Это противостояние может закончится быстро, но сама ситуация ведет к тому, что большее количество людей уходит с территорий. Мы сейчас находимся в какой-то похожей ситуации. 

В Израиле пока идет энергия по обнулению, - астролог / фото wikimedia.org

Когда в Израиле настанет мир?

Я смотрела по картам и мне выпадает цифра 9. То есть она может закончится через 9 дней или через 9 месяцев. Очень многие впрягаются за Израиль, поэтому там настанет правосудие и мир. Но пока сильнее идет энергия смерти. Пока будут отбитие атак, разработка нового оружия и какая-то тупиковая ситуация.

В целом победа падает на Израиль. На эту страну еще будет очень много атак, но она получит много инвестиций для борьбы с Палестиной. А вот сама Палестина может заключить какой-то союз, в связи с чем ей придется пересмотреть ситуацию и изменить обстановку. 

Многие боятся, что может быть Третья мировая война, то я не вижу, чтобы она была такой как раньше. 

Давайте обсудим еще такую тему - проведет ли Украина выборы в 2024 году?

Украина может провести выборы, но вопрос заключается в том, пойдут ли на них люди. 