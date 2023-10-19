Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, что нас ждет в ноябре, какие энергии будут преобладать в этом месяце, будет ли Россия наносить удары по объектам критической инфраструктуры, и когда наконец-то настанет мир.

Яна, дайте, пожалуйста, прогноз на ноябрь. Какие ключевые события будут происходить в этом месяце?

Первая хорошая новость заключается в том, что закончится коридор затмений. Уже будет больше не таких тяжелых энергий. В натальной карте Украины Солнце будет в 12 доме, это такой зловредный дом. Поэтому властям придется преодолевать сложности, могут быть отречение и изоляция. В то же время мы будем искать новые стратегии.

27 ноября будет полнолуние в Тельце. Может включится энергия борьбы, достигаторства, целей. В этот день будет сложная ситуация. Также полнолуние будет 27 октября. Вблизи него были землетрясения в Турции и Азербайджане. Земля зависит ото всех этих процессов. То есть в это время могут активизироваться не только военные действия, но и человеческий фактор.

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Кроме того, в ноябре будет транзит Меркурия. Он перейдет из Весов в знак Скорпиона и пробудет там почти до конца месяца. Это значит, что просто будут летать молнии.

Сейчас мы зависимы от денег. У власти они будут. В ноябре мы однозначно совершим квантовый скачок. Будут какие-то победы в отвоевании территорий. Однако выпадает и карта "Смерти". Будьте осторожны с детьми, они могут болеть.

С каких территорий мы можем выгнать оккупантов?

Мы идем маленькими шагами, но уверенно. Сейчас мы увереннее себя чувствуем на земле, чем в воздухе. По энергиям могу сказать, что небольшие успехи будут на Запорожском направлении.

Давайте разберем этот месяц по декадам. Какие энергии будут преобладать?

В первой декаде ноября будет наблюдаться наведение страха, обман, иллюзии, коррупционные схемы и так далее. Кого-то могут схватить, посадить в тюрьму.

Вторая декада - ожидание чуда. Может проиграться какая-то катастрофическая ситуация, которая потребует молниеносной реакции от мира. К нам придет помощь для урегулирования вопросов внутри страны.

Третья декада опасна точечными ударами по объектам критической инфраструктуры. Мы можем быть лишены воды, света, тепла.

К чему еще нам готовиться в ноябре?

Будут опасности, связанные с водой. Также нужно подбирать новых людей во власть, потому что некоторые оказались не профессионалами, поэтому какие-то ситуации зашли в тупик.

Однако если мы пойдем по пути позитивной кармы и трансформации, то через год нас ждет большая удача.

Сейчас наблюдается небольшое затишье в плане ракетных обстрелов, особенно в Киеве. Скажите, стоит ли нам переживать, что Россия вновь может начать нас терроризировать по полной?

Карты показывают, что в ближайшее время Россия снова активизируется. Будет много разрушений, смертей. Причем энергия будет очень сильной. Может быть до десяти ракетных атак.

Какие города в зоне риска?

Мне очень "фонит" Харьков, Сумы, Чернигов, Житомир, Киев, Ивано-Франковск, Винница, Одесса, Николаев, Днепр, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Очень много оружия будет запускаться со стороны Беларуси.

Также я вижу, что сложная ситуация будет на приграничных территорий. В холодное время там может быть или заход войск, или оттуда будут наноситься удары.

Будет ли массовая мобилизация?

В ближайшее время я ее не вижу. Вы зря пугаетесь, потому что экономика должна как-то работать, люди должны делать свое дело. Поэтому такой ситуации, что абсолютно всех мужчин будут мобилизировать - я не вижу.

Можете спрогнозировать окончание войны в Украине?

Позитивный прогноз - 2026 год. Возможно это будет и раньше, но с точки зрения прогностики, я этого пока не вижу. Пока могу сказать, что есть ряд стран, заинтересованных в этой войне. Карты показывают цифру 10. То есть она может закончиться или через 10 месяцев, или через 10 лет. Окончание войны в Украине подразумевает глобальный передел мира. С 2035 по 2037 года мы можем проходить трансформационный период. И не стоит забывать о том, что поствоенное время будет тяжелее, чем военное.

Может ли война в Израиле как-то повлиять на Украину?

В целом есть позитивное влияние, потому что Израиль и Украина имеют общие энергии, связанные с землей и договоренностями. В Израиле пока идет энергия по обнулению. Все участники процесса могут быть заинтересованы в том, чтобы это носило длительный характер. Это противостояние может закончится быстро, но сама ситуация ведет к тому, что большее количество людей уходит с территорий. Мы сейчас находимся в какой-то похожей ситуации.

Когда в Израиле настанет мир?

Я смотрела по картам и мне выпадает цифра 9. То есть она может закончится через 9 дней или через 9 месяцев. Очень многие впрягаются за Израиль, поэтому там настанет правосудие и мир. Но пока сильнее идет энергия смерти. Пока будут отбитие атак, разработка нового оружия и какая-то тупиковая ситуация.

В целом победа падает на Израиль. На эту страну еще будет очень много атак, но она получит много инвестиций для борьбы с Палестиной. А вот сама Палестина может заключить какой-то союз, в связи с чем ей придется пересмотреть ситуацию и изменить обстановку.

Многие боятся, что может быть Третья мировая война, то я не вижу, чтобы она была такой как раньше.

Давайте обсудим еще такую тему - проведет ли Украина выборы в 2024 году?

Украина может провести выборы, но вопрос заключается в том, пойдут ли на них люди.