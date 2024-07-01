Астролог назвал города, куда полетят все ракеты уже на днях

В зоне риска даже Западная Украина.

Астролог Дмитрий Уранус ранее рассказал, что июль будет очень опасным для Украины месяцем. По его словам, особенно первая половина июля сулит нам массированные ракетные атаки со стороны России.

Сейчас же Уранус говорит, что пострадать может даже западная Украина.

"Если посмотреть астрокартограмму соединения Урана и Марса, то линия, где Марс и Уран будут заходящими в момент точного аспекта, проходит по границе с Польшей по Волынской, Львовской и Закарпатской областям. Это указание на опасность ударов по западным областям Украины", - написал астролог.

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А вот если посмотреть астрокартограмму новолуния 6 июля, продолжил Уранус, то видно, что линия Урана проходит рядом с Киевом, а линия Марса по западным областям Украины - Волынской, Ровенской и Хмельницкой областям.

"Линия Плутона проходит возле Сум, Полтавы, Днепра и Запорожья. Указанные регионы и города в зоне повышенной опасности в июле", - отметил астролог.

Напомним, ранее мольфар назвал ключевые события этого лета.

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