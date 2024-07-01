Астролог назвал даты, когда Россия будет кошмарить всю Украину

По словам Урануса, опасным будет весь июль.

Астролог Дмитрий Уранус предупредил украинцев о том, что июль 2024 года будет очень сложным. По его словам, Россия будет зверствовать и устраивать массированные ракетные атаки:

"К сожалению, июль будет очень сложный и опасный. Карта новолуния омрачена соединением Марса и Урана в Тельце. Точная дата соединения 15 июля, аспект в силе с 5 по 26 июля. В карте новолуния Марс в Тельце в соединении с астероидом России. Данное соединение будет в силе всю первую половину июля, что указывает на очень агрессивные наступательные и военные действия РФ".

Он добавил, что периоды с 6 июля по 4 августа и с 5 по 26 июля будут отмечены частыми и сильными ракетными ударами по энергетике Украины и военным объектам. Возможно, это будет время первого применения самолетов F-16, и Россия в ответ будет зверствовать по полной программе.

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"Есть особо опасное указание для зон, где находятся наши АЭС. Возможно, РФ постарается добить в Украине все что сможет добить и захватить как можно больше территорий на Донбассе. Скорее всего, эти нелюди постараются выйти на переговоры с Украиной с позиции силы через очень значительные разрушения и военное обострение в июле на поле боя, на Донбассе. Если дело действительно идет к переговорам, то обе стороны постараются выйти на эти переговоры через позицию силы, через взаимные крайне тяжелые удары, чтобы занять как можно более выгодную для себя позицию во время переговоров", - добавил астролог.

Также Уранус отметил еще один важный аспект. Уран и Марс 15 июля соединятся в точке, где находится зодиакальная проекция звезды Алголь. Алголь (от арабского "Аль Гуль", что значит "демон", "дух зла").

"В мировой астрологии она дает трагические события, заставляющие людей оцепенеть от ужаса. Что именно случится – очень сложно сказать. Кроме событий, связанных с войной в Украине, есть высокая вероятность больших террористических актов по всему миру", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее мольфар назвал ключевые события этого лета.

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