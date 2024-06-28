Мольфар назвал ключевые события этого лета: 'Усиление военных действий'

"Лето 2024 года будет насыщено важными событиями для Украины", - говорит эксперт.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, какие важные события будут происходить в Украине этим летом. По его словам, они сыграют ключевую роль в российско-украинской войне.

"Лето 2024 года будет насыщено важными событиями для Украины. Мои видения показывают, что будут усилены военные действия на востоке и юге страны. Внедрение новых видов вооружения, в частности F-16, значительно повысит обороноспособность Украины. Я вижу, что эти самолеты помогут эффективнее противостоять российским атакам и осуществлять стратегические операции", - сказал Гордеев в интервью УНИАН.

Он добавил, что возможны значительные дипломатические сдвиги и переговоры, направленные на деэскалацию конфликта.

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"Экономические прогнозы указывают на рост, что поможет стабилизировать ситуацию в стране. Лето станет периодом, когда международная поддержка Украины усилится, что будет способствовать укреплению ее позиций на глобальной арене", - отметил мольфар.

Также, продолжил эксперт, могут быть изменения и в законодательной системе Украины.

"До конца года в Украине ожидаются изменения в законодательстве, направленные на усиление обороноспособности, поддержку экономики и защиту прав граждан. Карта Таро "Справедливость" указывает на неизбежность изменений и приведение системы в соответствие с современными требованиями. Новые законодательные инициативы могут касаться мобилизации, расширения прав военнослужащих и экономической поддержки пострадавших регионов", - говорит Гордеев.

Кроме того, продолжил мольфар, изменения в законодательстве также могут включать меры для борьбы с коррупцией и обеспечения большей прозрачности в управлении государственными ресурсами. Это поможет повысить доверие к правительству и обеспечить эффективное использование предоставленной международной помощи.

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