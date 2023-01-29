По словам астролога, оккупанты готовят хитрый план.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро по городам Украины и выяснила, что некоторые из них будут страдать в феврале текущего года.

Как рассказала эксперт в комментарии "Главреду", оккупанты готовят подлый план в Херсоне. Бои за территорию будут продолжаться. Не менее сложно будет в Соледаре и Бахмуте.

"На сегодняшний день, и через неделю, и через месяц, они не захотят отдавать Донецкую область. Там полный "треш" происходит. Это очень горячая точка", - сказала Тимощук.

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Также астролог предсказала "прилеты" в Житомире, Харькове, Киеве, Краматорске, Славянске и Днепре. В этих городах могут быть большие жертвы, так как оккупанты будут пытаться полностью их уничтожить.

"Краматорск будет сильно разрушен. Там энергия огня, разрушений, заражений, химического оружия. Пойдет полное очищение территории. В Днепре и Славянске будут жертвы. Очень сложная там ситуация", - добавила Тимощук.

Напомним, ранее таролог заинтриговала прогнозом на годовщину войны с Россией.

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