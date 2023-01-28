По словам астрологического эксперта, Украина готовится ко всем сценариям.

Украинцев пугают информацией, что Россия готовит страшные сценарии на годовщину полномасштабного вторжения, 24.02.2023. Поэтому таролог и астролог Людмила Хомутовская в интервью YouTube-каналу "Мой мир" ответила, чего ждать накануне и в этот день.

Астрологический эксперт убеждена, что в этот день будет активность с обеих сторон - и украинской, и российской. "Мы пойдем на равных... Украина для начала начинает защищаться, а затем набирает обороты. Это не то контрнаступление, которого все ожидают", — говорит она.

Хомутовская утверждает, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный все хорошо продумал, он будет разыгрывать свою сцену. "Ждите, там будет очень интересно именно в этот период", — заинтриговала таролог.

Ранее известная экстрасенс и таролог Мария Тихая ответила на вопрос, будет ли в Украине какое-то событие, указывающее на нашу победу. Она рассказала, что финишная прямая в войне будет после новостей о деоккупации территорий Донецкой и Луганской областей.

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