До конца лета ожидается освобождение новых территорий региона от оккупантов.

В августе Вооруженные силы Украины будут шаг за шагом освобождать оккупированные территории Херсонской области.

Такой прогноз сделала астролог и таролог Рубина Цыбульская на своем YouTube-канале, разложив карты.

"Шаг за шагом Вооруженные силы Украины одерживают победу, и они будут идти вперед… Подкрепление, укрепление сил Украины. Но многие не хотят возвращаться в прошлое", – отметила астролог.

По ее словам, люди будут стоять перед выбором: они сомневаются и боятся.

Также Цыбульская предупредила о подготовке оккупантов к "чему-то серьезному и опасному для мирных жителей" в Херсоне, возможны жертвы, но также и со стороны врага: "Они будут убегать, все бросать".

Напомним, астролог Рубина Цыбульская предупредила об угрозе ударов по Киеву и Киевской области до конца августа. Самыми опасными она назвала дни с 18 по 23 августа.

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