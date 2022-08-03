Крест человеческих страстей - период с конца июля до сентября. Он всегда ознаменовывался разрушениями и ослаблением, после которых наступал новый виток, новый цикл. В войне между Украиной и РФ он также сильно отразится.

Астролог Рубина Цыбульская говорит, что наступает время второго этапа кровавой войны в Украине, он будет длиться весь август 2022. Это время роковых и судьбоносных свершений.

Как рассказала астроэксперт на своем YouTube-канале, наступает переломный и решающий период. Существует вероятность предательства президента, говорит она.

"В целом этот период неблагоприятен для каждого из нас, для глобальных жизненных перемен. Эмоции будут зашкаливать", - прогнозирует Цыбульская.

Она говорит, что это - критически разрушительное время. Возникает вероятность применения ядерного оружия, катастроф, катаклизмов, продолжила астролог.

Но, в то же время, Украину ждут и приятные перемены: мы увидим много побед. "В августе принятые решения, подписанные документы изменят ход событий в стране в будущем", - заявила астролог.

Ранее известный астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины на несколько лет вперед и предсказал опасность для нашей страны.

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