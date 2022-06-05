Сложный этап будет с 18 по 21 июля, говорит Медвецкая, вероятно прекращение договоренностей, расторжение договоров.

Астролог Ольга Медвецкая дала прогноз относительно войны в Украине на лето 2022. По ее словам, этот период начнется с эскалации, потому что будет напряженный период между планетой войны Марсом и планетой расширения Юпитером.

Как рассказала она на своей странице в Instagram, с 6 июня эти две планеты будут отдаляться друг от друга. Поэтому степень напряжения на фронте будет снижаться, но это не значит, что враг будет отступать. Интенсивность наступлений будет снижаться.

По словам астролога, ожидаются переговоры, период затишья. "Используйте это время для восстановления сил, поскольку это еще не конец", - посоветовала она.

С 25 июня до 6 июля будет квадрат Марса и Плутона (последняя - планета разрушения, ее цель - разрушить, чтобы создать новое). Это будет новый этап эскалации, очень непростой период на фронте. Ожидаются наступательные действия. И 8 июля Марс перейдет в знак Тельца. Это, по словам астроэксперта, прогнозирует Украине преимущество над противником.

С 29 июня по 2 июля ожидаются ожесточенные бои, это - период наибольшего напряжения. Далее сложный этап будет с 18 по 21 июля, говорит Медвецкая, вероятно прекращение договоренностей, расторжение договоров.

"Последний период, вероятнее всего, будет самым сложным за всю войну. Это будет время резких перемен... Старый мир будет разрушен. Это будут сложные события, которые приведут к разрушению старого или изжившего себя. Это, вероятно, не будет точкой", - прогнозирует астролог.

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