Астролог рассказала, к чему следует готовиться.

Астролог Ирина Звягина составила гороскоп для всех знаков Зодиака на февраль. Рассказываем, что вас ждет в ближайшее время.

Овен

В этом месяце могут быть активные контакты с друзьями, общение, напряженные взаимоотношения.

"В районе полнолуния Венера создаёт напряженный аспект к Марсу - возможен конфликт с любимыми или ошибки в документации. Следите за импульсивностью", - объяснила астролог.

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Телец

Для Тельцов второй месяц года - не очень приятный. В это время они чувствуют себя неуютно, беспокойно, взволнованно. Могут навалиться бытовые проблемы.

"Возникают неожиданные ситуации, к которым Тельцам трудно адаптироваться. Особенно 4-5 и 12-13. С переходом солнца в Рыбы с 19 февраля Тельцы ощутят первые весенние ноты природы и повышенный интерес к их персонам", - добавила Ирина Звягина.

Близнецы

В течение этого месяца Близнецы могут ощущать раздраженность на фоне длительных проблем, которые невозможно решить. Как говорит астролог, грядущую энергию Марса можно использовать конструктивно: например, путешествовать, проявлять интерес к расширению профессиональных навыков.

Рак

В этом месяце у Раков появятся шансы улучшить свое финансовое положение. Звезды советуют прислушиваться к своей интуиции и не лезть на рожон.

Лев

Львам светят экзотические поездки, различные любовные приключения, приятный досуг и абсолютно никаких забот. Однако астролог говорит, что в этом месяце могут быть шаги в плане разрыва отношений.

Дева

Солнце проходит типичную для Дев зону работы и служения. Соединение солнца с Сатурном в районе 16-17 февраля может спровоцировать ухудшение самочувствия, упадок сил.

Весы

В феврале Весов ждет приятный период изобилия, радости, достатка. Может быть служебный роман или судьбоносная встреча.

Скорпион

У них во втором месяце года будут неожиданности, решения квартирных вопросов, суета. Отношения с партнером будут радовать и вдохновлять.

Стрелец

В течение этого месяца будут тесные контакты с родственниками, много полезной информации и рабочих поездок. В конце месяца Стрельцов накроет волна любви и творчества.

Козерог

До 12 февраля присутствие Меркурия в Козероге может свидетельствовать о возможностях сделок, а переход этой планеты в Водолея указывает на получение дивидендов, финансовой активности.

Водолей

В феврале у Водолеев будет Венера в Рыбах, что указывает на подарки и поступление валюты. Некоторые люди смогут реализовать себя творчески, добившись определенных высот.

Рыбы

Рыбы будут чувствовать, будто у них связаны руки. Они не смогут реализовать свои потребности, не смогут закончить какие-то дела. Возможно, у них будут проблемы со здоровьем.

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