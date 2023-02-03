Данным вопросом украинцы задаются едва ли не каждый день. Рассказываем, что об этом говорят специалисты-эзотерики.

Полномасштабная война в Украине началась чуть меньше года назад - 24 февраля 2022 года рано утром Россия начала жестоко бомбить мирные украинские города и убивать людей. С тех пор каждый день мы приближаем победу. Астрологи дают разные прогнозы по поводу окончания войны. Рассказываем о наиболее популярных.

Влад Росс

Он уверяет, что полномасштабная война может прекратиться уже в февраля 2023 года. По его данным, Путин уже понимает, что проигрывает, и каждая поставка вооружения на баланс Украины приближает этот самый желанный день.

Однако есть и шанс того, что обезумевший диктатор снова начнет наступление в феврале, пытаясь "взять Киев за три дня".

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"Если же он совершенно сумасшедший, то в феврале в очередной раз начнет наступать на Украину", - комментировал Росс.

Ирина Звягина

Астролог и таролог утверждает, что февраль 2023 года будет напряженным. В этом месяце украинская армия будет оборонять свои позиции и стараться продвигаться, но враг будет давить с большей силой.

"Я уже писала, что Украине предстоит тяжелый период до апреля, пока Нептун выйдет из оппозиции к Марсу, Сатурн уйдет глубже в Рыбы из оппозиции к Солнцу, Юпитер и Марс уже не будут "воодушевлять" Марс и Солнце в гороскопе России", - сказала Звягина.

Она добавила, что после апреля ситуация начнет улучшаться, но не уточнила, можно ли говорить о победе.

Анна Вергелес

Астролог утверждает, что благоприятная атмосфера для победы Украины сложится в период с апреля по июнь текущего года.

"Касательно завершения войны я бы выделила три точки: вероятнее всего, начнется мирный процесс весной, даже ближе к лету - конец апреля, мая и первая половина июня", - прокомментировала Вергелес.

Напомним, астролог напугала прогнозом на новолуние 20 февраля.

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