В воскресенье Ракам лучше посвятить день работе и не отвлекаться на мелочи.

В воскресенье, 25 декабря, Водолеям выпадет редкий шанс заработать огромную сумму. А вот Близнецам стоит готовиться к беде, в их жизни может наступить черная полоса. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овнам повезет провести этот день без лишней суеты. Задумайтесь о ремонте, посвятите свое свободное время созданию уюта в "гнездышке".

Телец

Тельцов ждет путешествие. Вы сможете забыть обо всех проблемах и расслабиться, сменив обстановку. Не забывайте о друзьях, разделите приятные моменты с ними.

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Близнецы

Близнецам стоит готовиться к плохим событиям. Карты Таро предупреждают, что большое горе может прийти в вашу жизнь. Постарайтесь избегать опасных ситуаций и скандалов.

Рак

В воскресенье Ракам лучше посвятить день работе и не отвлекаться на мелочи. Сосредоточьтесь на карьере, перед вами откроются новые возможности.

Лев

Карты Таро сулят Львам приятные покупки. Не жалейте на себя денег и обновите гардероб. Однако не забывайте о тех, кто нуждается в помощи. Благотворительность никто не отменял.

Дева

25 декабря Девы будут окружены заботой и лаской. Посвятите день романтике, наслаждайтесь теплыми моментами.

Весы

Весы смогут помириться с человеком, которого они когда-то обидели. Признайте свои ошибки и научитесь искать компромисс.

Скорпион

В воскресенье Скорпионы рискуют крупно поссориться с коллегами. Постарайтесь держать язык за зубами и не наговорите лишнего. Карты Таро советуют Скорпионам обдумывать каждое слово.

Стрелец

Стрельцов ждет хороший день. Вам повезет в личной жизни, но и начальство не обделит вас похвалой. Однако не стоит зазнаваться, завистники могут навредить Стрельцам.

Козерог

Козерогам стоит набраться терпения. Назойливые люди будут "атаковать" вас бессмысленными советами и разговорами. Однако не стоит никому грубить, просто избегайте общения с раздражителями.

Водолей

Водолеям карты Таро сулят небывалый успех. Деньги будут сыпаться с небес, вы сможете сорвать куш в виде большой премии или же получить приятный подарок от какого-то щедрого человека.

Рыбы

Рыбам не стоит зацикливаться на прошлом. Карты Таро сулят вам новые приятные впечатления, которые затмят негативные воспоминания. Не бойтесь чего-то нового, опасности в этом нет.

Ранее астрологи озвучили гороскоп для Тельца на январь 2023. Звезды советуют не принимать поспешных решений, не сворачивать гор и не суетиться.

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