Каким будет первый месяц нового года и что советует гороскоп Тельцам в январе 2023 - читайте в материале УНИАН.

У Тельцов в январе 2023 все может быть неоднозначно, а может и наоборот - размеренно и гармонично. Звезды советуют не принимать поспешных решений, не сворачивать гор и не суетиться. Оставайтесь хладнокровными в любой ситуации, или хотя бы постарайтесь.

Гороскоп карьеры на январь 2023

В январе 2023 Тельцам нужно сначала хорошо отдохнуть, а потом хорошо поработать. Во время новогодних каникул нужно восстановить силы, а уже после праздников приступать к работе. Только без фанатизма: не торопитесь, не принимайте впопыхах важных решений, будьте спокойны и помните, что лучшее - враг хорошего.

В то же время январь 2023 для Тельца - это отличное время для карьерного роста. Во второй половине месяца звезды обещают перемены, которые помогут повысится в должности.

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С финансами у вас в январе все будет в порядке, если вы сначала будете думать, а потом делать. Любые денежные операции в этом месяце могут быть рискованными.

Гороскоп любви на январь 2023

Любовный гороскоп на январь 2023 у Тельцов неоднозначный. Холостым Тельцам звезды пророчат случайную встречу с бывшими - лучше бы вы с ними не встречались. Не ведитесь на провокации и избегайте "острых углов". Да и зачем вам бывшие - вы и так будете пользоваться популярностью у противоположного пола. Наконец-то среди всех своих поклонников и поклонниц вы сможете определить героя своего романа.

У семейных Тельцов январь 2023 года - это спокойный месяц. У вас полная гармония с вашей второй половинкой, о которой не стоит забывать, если вдруг захочется романтики на стороне.

Гороскоп здоровья на январь 2023

В январе у Тельцов не будет проблем со здоровьем, говорят астрологи. Но укреплять иммунитет все-таки нужно - вирусы ведь не дремлют. Уделите больше внимания спорту, только не экстремальному - есть вероятность получить травму. Но вот покататься на лыжах или сходить на каток сходить можно - кстати, можете взять с собой Овна, ему тоже звезды "прописали" катание на коньках.

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