Астролог порадовал новым прогнозом относительно войны.

Астролог Влад Росс рассказал, что 22 декабря 2022 года произошло ключевое событие, которое уже принесло Украине победу в войне с Россией.

В интервью УНИАН он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский произнес очень мощную речь в Конгрессе. Это уже шаг к нашей полноценной победе.

"Я всегда говорил, что в эту дату должно что-то произойти. Это говорит о том, что нам дадут столько оружия, сколько в своей статье запросил Залужный. Скажу больше: 22 декабря 2022 года Украина уже одержала победу в войне. Путин записал обращение к своему народу в эту дату. Как и говорила Ванга, "двойками" все начнется и ими все закончится. Уже в этом году. Не сомневайтесь, что наша победа уже оформлена. 45 миллиардов долларов вложено в нашу победу, и Зеленский их сейчас привез из Вашингтона", - сказал Влад Росс.

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Он добавил, что у президента Зеленского все будет прекрасно, как и у всех украинцев.

"Зеленский имеет все шансы стать великим правителем Украины за всю историю. Именно при нем Украина будет входить в Евросоюз и НАТО", - уточнил эксперт.

Напомним, ранее известный астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз на ближайшее время. Он утверждает, что с понедельника, 26 декабря, РФ снова начнет массовую атаку на все города Украины.

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