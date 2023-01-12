Весной мы увидим первые "звоночки" нашей победы.

Уже несколько месяцев подряд известные экстрасенсы, мольфары, тарологи, астрологи говорят, что весной 2023 года станет понятно, что Украина одержала победу в войне. Именно в этот период, по их словам, и прекратятся активные боевые действия.

Однако астролог Ольга Медвецкая уверена, что полноценная победа Украины в 2023 году еще не наступит.

"Весна в этом году действительно принесет события, которые можно назвать победными. Однако я не думаю, что это будет полное прекращение войны. Но все же основные "дела" для победы будут сделаны как раз весной 2023 года", - сказала Медвецкая в интервью УНИАН.

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Она добавила, что весной также ожидаются важные и масштабные события, однако, скорее всего, начиная с апреля.

Самые опасные дни зимы 2023

По словам Медвецкой, в январе, около 20 чисел, Россия может повторить попытку наступления. Также есть угроза для президента Украины Владимира Зеленского.

В целом самые опасные дни этой зимы вблизи 20, 28-29 января, 5-15 февраля.

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