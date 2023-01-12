По словам Медвецкой, Россия пока не остановится.

Астролог Ольга Медвецкая рассказала, что в январе есть угроза нового прорыва России на территорию Украины. По ее словам, это может случиться вблизи 20-х чисел января.

"Но ничего у них (оккупантов, - УНИАН) из этого не выйдет. Опасности и испытания для нашего народа ожидаем также вблизи 28 января. Следующий период повышенной опасности будет около 10 февраля (примерно с 5 по 15 число) из-за соединения Меркурий-Плутон - это аспект большой опасности из воздуха, а также повреждения средств коммуникаций, а также повреждения транспортных средств и транспортных путей. Однако с большой вероятностью эта атака будет успешно отбита", - сказала Медвецкая в интервью УНИАН.

Она добавила, что есть угроза и для президента Украины Владимира Зеленского: "Также очень опасным днем будет 20 января. В эту дату может быть совершено покушение на Зеленского. Однако для него все закончится хорошо".

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В целом самые опасные дни этой зимы вблизи 20, 28-29 января, 5-15 февраля.

Напомним, таролог предупредил Киев о сильной угрозе на этой неделе.

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