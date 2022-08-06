По словам Хомутовской, масштабной битвы не предвидется.

Экстрасенс Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и определила, будет ли обострение войны в Украине.

Первой ей выпала карта "Девятка жезлов", которая говорит о том, что Украину защищают, и пока все идет по плану. Также ей попалась карта пентаклей, означающая, что мы мы двигаемся к победе медленно, но уверенно.

"Какой-то показательной битвы я не вижу. Я бы даже сказала, что у нас все продумано. Легкими шагами мы идем к победе, чтобы было минимум "сюрпризов"", - сказала Хомутовская в программе "Таня+".

Напомним, ранее таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и рассказала, что некоторые украинские города вскоре могут быть оккупированы.

"Оккупанты еще будут захватывать небольшие украинские территории. Но и освобождать уже оккупиронные территории мы тоже будем", - сказала Хомутовская.

Вас также могут заинтересовать новости: