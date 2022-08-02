Эксперт призвала украинцев пересидеть за границей до весны 2023 года.

Астролог Анна Ефремова составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, что нас ждет.

Она уточнила, что вскоре наступит переломный момент в войне. Несмотря на то, что напряжение будет сохраняться до конца 2022 года, жителям некоторых городов, в том числе столицы, будет спокойнее, чем раньше.

"В конце сентября 2022 отключится крайне неблагоприятная планетарная комбинация для Украины и наступит переломный момент в войне! Но напряжение сохраняется до конца 2022", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что до февраля 2023 года вокруг президента Владимира Зеленского скопятся предатели и манипуляторы.

"Это для него опасный период, так как эти упыри могут попытаться свергнуть главу государства любым способом! Наша задача этого не допустить! У Украины есть шанс победить только в тандеме с Зеленским", - добавила астролог.

Также она призвала беженцев пересидеть за границей до весны 2023 года.

"Те, кто не в стране, при возможности переседите до весны 2023, если не можете, то не раньше октября - ноября возвращайтесь, это минимум. Все, кто в стране, готовимся к зиме заранее", - говорит астролог.

Напомним, ранее астролог заявила, что 24 августа захватчики реализуют свой план в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: