Эксперты составили финансовый гороскоп на ближайшее время, выделив в нем нескольких представителей.

Астролог Анжела Перл перечислила три знака Зодиака, у которых будет приток денег в сентябре.

Весы

Ваше материальное состояние начнет улучшаться в период с 6 по 10 сентября. Астрологи советуют дать себе время отдохнуть и тратить средства не только на срочные нужды, но и на собственный комфорт. Это скажется на вашем достатке в положительном ключе, и уже после 11-12 сентября финансы польются рекой.

Стрелец

Как говорит Анжела Перл, 10 сентября Полная Луна будет в вашем четвертом доме гороскопа. Это недвижимость и близкие люди. Возможно, вы с кем-то сблизитесь, или вас пригласят на свадьбу. Но самое главное - это новые возможности для заработка.

Видео дня

Эксперт уверяет, что они будут связаны с недвижимостью: продажа, аренда, стройка. Это может быть также выгодное приобретение жилья.

Скорпион

После 10 сентября вам могут вернуть долг или заплатить премию. Несмотря на то, что это не будет баснословная сумма, деньги все таки будут ощутимы. Звезды советуют вам потратить их на собственный комфорт. Если вкладывать деньги в следующие категории, то Скорпионам они быстро вернутся: мебель, ремонт спальни, новая одежда, современные гаджеты.

Напомним, астрологи назвали три самых агрессивных знака Зодиака.

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