По словам эксперта, оккупанты начнут штурм.

Астролог Алексей Кириченко рассказал, что в конце февраля Россия может устроить несколько массированных атак. По его словам, они начнут штурм, а самым опасным городом будет Бахмут.

Именно 24 февраля ситуация в этом городе будет максимально напряженной. Однако, как передает "Главред", после этого ситуация немного стабилизируется. При этом астролог предупреждает, что в феврале еще будут обстрелы, а вот в марте они начнут сходить на нет.

Самыми опасными днями в феврале, продолжает Кириченко, будут 16, 19, 21, 22 и 26 числа.

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"Эти даты будут напряжены для неба Украины в феврале. В марте тематика массированных ракетных обстрелов у оккупантов будет уменьшена. Это не значит, что не будет обстрелов, но массированных не прогнозируется", - говорит Кириченко.

Напомним, ранее астролог назвала "звоночки" нашей победы в войне.

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