По словам Тимощук, уже в мае война начнет сходить на нет.

Астролог и таролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, что первые звоночки нашей победы будут уже в мае. Благоприятным будет и лето для того, чтобы выгнать всех оккупантов с наших территорий.

"Если смотреть на аркан дьявола, который сейчас Россия применяет на нашей земле, то с мая нас ожидают победоносные моменты, особенно в июле, августе и сентябре. У нас будут очень сильно выраженные победы на фронте, в том числе деоккупация городов", - сказала Тимощук в комментарии УНИАН.

Также она добавила, что Вооруженным силам Украины лучше начинать деоккупацию городов со стороны незаконно аннексированного Крыма.

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"Враг будет максимально концентрироваться, может устраивать какие-то подлянки, но нам лучше и быстрее возвращать территории со стороны Крыма", - подытожила Тимощук.

Напомним, ранее таролог назвала города, где вскоре будет "месиво". По словам Тимощук, оккупанты сейчас сосредотачиваются на границах.

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