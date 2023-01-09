Им стоит приготовиться к серьезным финансовым проблемам уже в ближайшем будущем.

Астрологи составили финансовый прогноз на январь для всех знаков Зодиака. Эксперты утверждают, что убывающая Луна с 8 по 20 января негативно отразится на материальном благополучии троих знаков Зодиака: Близнецов, Весов и Козерогов.

Близнецы

Близнецам следует готовиться к непредвиденным тратам. Это могут быть затраты на лечение, анализы, посещение врачей, косметологов и тому подобное. Также могут быть какие-то непредвиденные поездки, на которые придется отдать все свои сбережения.

В этот промежуток времени от Близнецов могут требовать какие-то деньги. Это могут быть алименты, налоги, сборы и прочее.

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Весы

Представители данного знака расщедрятся на подарки своим близким, поэтому останутся без "финансовой подушки". Однако такое состояние продлится недолго, и уже к концу месяца денежная ситуация стабилизируется.

Астрологи советуют до 23 января отказаться от импульсивных покупок, даже если речь идет о приобретении по очень выгодной скидке.

Козерог

Как утверждают астрологи, у представителей этого знака Зодиака есть какие-то минимальные накопления "на черный день", которые не стоит тратить. Именно они станут единственным капиталом во время убывающей Луны в январе и несколько дней после нее. Прихода новых средств или нового источника доходов ждать не стоит.

Напомним, названы самые злопамятные знаки Зодиака.

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