Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых уже сейчас начинается "черная" полоса. Такое ощущение, что судьба будет испытывать их, пока они не сдадутся. Проблемы их поджидают и на работе, и в личной жизни.

Телец

Вы можете испытывать эмоциональное выгорание из-за того, что у вас ничего не получается. На работе вы рискуете допустить серьезную ошибку, которая повлечет за собой разборки и увольнение. Также вы можете срываться на своих близких, поэтому и дома не избежать ссор. Все это буквально выбьет почву из-под ваших ног. Депрессии не избежать. Однако астрологи советуют вам набраться терпения и просто переждать этот период.

Скорпион

Последнее время вы могли слишком много на себя взвалить. Теперь не знаете, что со всем этим делать и какие проблемы решать в первую очередь. Конечно, такая ситуация будет давить на вас. Порой будут опускаться руки, не будет желания вообще что-либо делать. Вы закроетесь в себе, что испортит ваши отношения с близким окружением. Держите себя в руках, если не хотите остаться в одиночестве на долгое время.

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Овен

Вас ждут проблемы в финансовой сфере. Вероятно, ранее вы подписали какой-то очень важный документ, но невнимательно его прочитали. Теперь придется расплачиваться за свою халатность. Астрологи предупреждают, что совсем скоро вас жестоко обманут на крупную сумму денег. Ваши планы рухнут в одночасье. Придется выплывать из этих проблем.

Напомним, трем знакам Зодиака судьба подготовила сюрпризы в феврале.

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