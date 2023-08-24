Не всем знакам крупно повезет. Кого-то ждут разочарования.

Астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которых в сентябре 2023 года ждут глобальные изменения. Не все они будут в лучшую сторону, поэтому стоит знать, к чему готовиться.

Как он рассказал в интервью УНИАН, у Стрельцов может измениться мировозрение. Для этого у них будут все возможности. В целом сентябрь не предвещает им ничего плохого, а даже наоборот.

На втором месте оказались Девы. По словам эксперта, у них тоже может все кардинально меняться в положительную сторону, так как этот знак - счастливчик начала лета. И в личной жизни, и в карьере, и с деньгами им все будт удаваться на "ура".

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А вот меньше всего повезет Овнам. У них могут возникнуть сложности в семье, в том числе ссоры с родственниками. В личной жизни их может ждать развод. Не исключены измены в отношениях. Также могут быть опасности на войне и открытые противостояния.

Нелегко придется и Ракам, так как в сентябре они могут заняться покупкой недвижимости и в результате остаться без денег и квартиры. Проблема в том, что вокруг них активизируются мошенники.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, на улице каких знаков Зодиака будет праздник в сентябре, кто может неожиданно озолотиться или встретить свою любовь, а кому грозят ДТП и несчастные случаи.

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