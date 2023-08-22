Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, на улице каких знаков Зодиака будет праздник в сентябре, кто может неожиданно озолотиться или встретить свою любовь, а кому грозят ДТП и несчастные случаи.

Влад, расскажите, какое положение займут планеты в сентябре и что это нам принесет?

В сентябре продолжается период ретроградности планет, который начался в прошлом месяце. А самое главное - то, что Меркурий до 15 числа будет ретроградным, а это значит, что будут тормозиться все дела, будут какие-то пересмотры как во взаимоотношениях, так и во взглядах на жизнь в целом. До этого дня лучше ничего не подписывать.

Кроме этого, с 1 по 7 сентября ретроградным будет Юпитер - социальная планета. Поэтому все что касается международных отношений будет на паузе. Никаких договоренностей и мира ждать не стоит.

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В 20-х числах месяца планеты будут набирать директность, в том числе из ретроградного движения выйдет Венера - планета любви. В это время можно удачно выйти замуж или жениться.

И более-менее будет происходить понимание к 20 сентября, когда будет урожайное полнолуние. Люди будут подводить итоги. Может случаться что-то неожиданное.

Что касается работы, деятельности, новых контрактов, то этим лучше всего заниматься после 20 сентября, и тогда будет вам успех.

Назовите, пожалуйста, счастливчиков этого месяца.

Только три знака Зодиака ждет большой успех в сентябре. На первое место я бы поставил Деву. Этот знак Зодиака - настоящий счастливчик месяца, особенно во второй половине, когда Меркурий перестанет быть ретроградным. У них будет благоприятный аспект к Урану - новшества, перемены, новые планы, взаимодействия с обществом, развивается предпринимательская жилка, большие успехи в финансовом плане.

Довольно благоприятный период будет у Козерогов, особенно что касается дальних поездок и путешествий. Они могут отдыхать, получать высшее образование, сдавать экзамены.

Закрывает тройку лидеров Телец. Юпитер все еще будет проходить по их знаку Зодиака. Несмотря на то, что будет квадрат к их планете - Венере, это будет давать им всплеск эмоций, любовные истории, счастье и удачу.

Кого ждут глобальные повороты судьбы?

У Стрельцов может измениться мировозрение. Для этого у них будут все возможности. И я бы еще отметил опять-таки Дев. У них тоже может все кардинально меняться в положительную сторону.

А кому не повезет в сентябре?

Катастрофическая ситуация у Весов, так как Марс будет разрушительно на них влиять. Их ждут суды, споры, разбирательства, разрушения партнерских взаимоотношений, удары судьбы, ДТП, несчастные случаи.

Не очень хорошая ситуация будет у Овнов. Могут быть сложности в семье, они могут поссориться с родственниками, подать на развод. Не исключены измены в отношениях. Также могут быть опасности на войне и открытые противостояния.

Ну, и для Раков сложным будет сентябрь. Особенно это касается их места жительства. Плохие ситуации могут быть с соседями, родственниками. Все плохо будет с покупкой недвижимости. Их могут обмануть.

Какие знаки Зодиака вскоре могут продвинуться по карьерной лестнице, а каких ждет падение?

В карьере крупно повезет только Девам, а вот трудности в работе ждут Рыб. У них могут возникать проблемы с коллегами, вплоть до увольнения. Также есть угроза ДТП.

Можете назвать знаки, кому крупно повезет с деньгами в сентябре?

Неожиданно сорвать куш могут Тельцы. Они будут везунчиками, фортуна весь месяц будет на их стороне.

Кроме того, Венера до сих пор находится в знаке Льва, поэтому им в этом плане тоже может повезти.

Кто может совершить крупную покупку - автомобиль или недвижимость, например?

Всякие акции, облигации, фьючерсы, биткоины могут приобрести Водолеи. Близнецы могут рискнуть и у них неожиданно может получиться позитивный "взрыв". То же самое касается Дев. Они тоже могут рискнуть и оказаться в дамках.

А кому стоит научиться финансовой грамотности, чтобы не остаться без гроша?

Прежде всего это Рак. Их могут "кинуть" на крупную сумму денег. Не застрахованы от этого и Скорпионы. Им нужно быть очень осторожными, потому что сентябрь - это месяц, когда сама природа хочет "кинуть" их на деньги. Кроме того, я бы не рекомендовал им откладывать большие суммы.

Влад, каким знакам стоит обратить особое внимание на здоровье?

Опасность ДТП и несчастных случаев, как я уже говорил, есть у Рыб. У Весов не все так просто. Скорпионы могут неожиданно попасть в больницу. И Львы. У них могут быть несчастные случаи в поездках.

Давайте поговорим еще о любви. В этом плане кому повезет уже совсем скоро?

Венера выйдет в директное положение и принесет романы, новые любовные приключения и счастье, особенно в поездках, Львам. Но при этом им стоит быть осторожными за рулем.

Также повезет Водолеям и Овнам. У них есть перспективы, новые возможности для реализации задуманного. Они могут встретить свою большую любовь. И самая сильная сексуальная энергия будет у Козерогов.

А вот Весам и Овнам не повезет в любовном плане. Весь месяц у них будут выяснения отношений, ссоры, препятствия на пути к счастливым отношениям.

Какие дни благоприятные для поездок, а какие - нет?

Ехать на море и в санаторий я бы рекомендовал в период с 8 по 10 сентября, 21, 27, 28 числа. Если вы хотите в горы, например, в Карпаты, то самые удачные дни - 23-24 сентября. На дачу лучше ехать 30 сентября.

21, 25, 26 числа будут благоприятными для разного рода конференций и тренингов. Деловые поездки и коммерческие встречи лучше запланировать на 23 и 24 сентября.

А вот в период с 1 по 7, с 13 по 20, 22 и 25 сентября лучше воздержаться от любых поездок, так как они будут неблагоприятными.