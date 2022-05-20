Их ждет предательство от любимого человека.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в ближайшее время могут столкнуться с предательством близкого человека. Скорее всего, вы узнаете об измене, и тогда перед вами встанет сложный выбор.

Овен

Овны - это трудоголики, для которых работа всегда будет на первом месте. Чаще всего вы забываете о том, что помимо карьеры, у вас еще есть личная жизнь, которой тоже нужно уделять внимание. Ваша отстраненность и порой холод в отношениях мог привести к тому, что ваша вторая половинка нашла вам замену. Мириться с этим нет - решать вам, но не повторяйте своих ошибок.

Козерог

Чаще всего Козероги зациклены на своем внутреннем мире и не всегда понимают, что происходит в душе их партнера. Или не хотят понимать. Такое отношения уже изрядно могло надоесть их второй половинке, поэтому она могла найти того человека, с которым все намного проще. Вряд ли Козероги смогут простить измену, поэтому на этих отношениях они поставят крест.

Весы

Моногамные Весы часто забывают о потребностях своего партнера. Они постоянно находятся в поиске новых эмоций и впечатлений. Но не все могут спокойно наблюдать за тем, как их партнер без остановки флиртует с другими. Такое поведение Весов может привести к разрыву отношений.

Напомним, три знака Зодиака вскоре ждет бурный роман.

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