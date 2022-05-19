Речь идет о воздушных знаках Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже этим летом могут встретить человека, который станет для них либо второй половинкой, либо хорошим союзником.

Близнецы

Представители этого зодиакального созвездия летом 2022 года встретят много новых людей, с которыми им будет классно проводить время вместе. Среди незнакомцев они также найдут свою судьбу, которая изменит их жизнь в лучшую сторону. Астрологи отмечают, что в вашей жизни появится именно тот человек, с которым вы сможете реализовать все свои планы и окунуться в мир настоящей любви.

Весы

А вот Весов этим летом ждет бурный роман с человеком из прошлого. Так, ваш старый знакомый вновь появится в вашей жизни и захочет возобновить отношения. И если изначально вы можете отнекиваться, то чуть позже поймете, что именно этот человек может стать вашей половинкой и создать с вами крепкий союз. В общем, вам нельзя рубить с плеча.

Водолей

Водолеев ждет знакомство с человеком, который в будущем повлияет на вашу карьеру. Он станет вашим покровителем и поможет добиться профессиональных высот. Кроме того, вам удастся совмещать и работу, и личную жизнь. Не исключен служебный роман.

Напомним, "магическое" новолуние 30 мая повлияет на судьбу 4 знаков Зодиака.

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