Лидером в этом рейтинге оказался Телец.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые заводятся с полуоборота. Их вспыльчивость иногда играет с ними злую шутку, ведь окружающие не готовы мириться с резкими переменами их настроения.

Телец

На первом месте оказался Телец, который любит обижаться. Если иногда он может промолчать, то порой за словом в карман не полезет. Они быстро заводятся, если задеть их за живое. При этом обиды они помнят очень долго.

Овен

Утром они обычно просыпаются в хорошем расположении духа, но ближе к вечеру их настрой портится. Они ненавидят рутину, поэтому им сложно всегда быть радостными. Бытовуха их буквально выводит из себя, поэтому они могут вспыхнуть в любой момент.

Лев

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 25-31 октября: каким знакам угрожают болезниЛьвы жить не могут без эмоциональных качелей. Когда все гладко и спокойно, они чувствуют себя как не в своей тарелке. А вот страсти, итальянские разборки, конфликты - это то, во что они с удовольствием будут влазить.

Стрелец

Фантазия Стрельцов не имеет предела. Они любят себя накручивать, постоянно что-то додумывают и потом устраивают скандалы. В этом вся их суть, поэтому обижаться на них за это не стоит.

Водолей

Настроение Водолеев меняется раз в пять минут. Особенно, если с ними кто-то не согласен. Они до конца будут отстаивать свою точку зрения, даже если придется применить весь свой "яд".

Напомним, ранее астрологи назвали самые занудные знаки Зодиака.

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Автор: Диана Могилевич