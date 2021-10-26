Таких знаков Зодиака всего пять.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые не умеют веселиться. Они постоянно о чем-то думают и им сложно расслабиться. Поэтому вечер пятницы с ними лучше не проводить!

Козерог

Не зря Козероги считаются одиночками. Им хорошо наедине с собой, а для полного счастья люди им вовсе не нужны. С возрастом они становятся еще более ворчливыми, что доставляет дискомфорт им близким. Если вы готовы к тому, что рядом с вами всегда будет ворчун, тогда вперед. А если нет, то лучше оставьте их в покое.

Дева

Девы достают всех вокруг своим представлением об идеальности. Но ведь мир несовершенен и никогда таким не будет. Девам сложно это понять, поэтому они стараются всунуть свой нос абсолютно во все, чтобы навести там идеальный порядок, как в операционной.

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Лев кажется занудным для других знаков Зодиака, так как его волнуют исключительно его проблемы. О себе он может рассказывать часами, вот только слушать кого-то он совсем не хочет. Собеседник из него такой себе, если вы разговариваете не о его величественной натуре.

Рыбы

Они раздражают окружающих постоянным нытьем. Мало кто способен выдержать жалобы Рыб на все, что происходит в их жизни. Поэтому если вы не готовы быть "жилеткой", лучше не вступайте с ними ни в какие отношения.

Телец

Тельцы гоняются за совершенством и совсем забывают о том, что происходит вокруг. Людям с ними скучно, так как они не чувствуют себя нужными и интересными.

Напомним, ранее астрологи назвали главных одиночек по знаку Зодиака.

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Автор: Диана Могилевич