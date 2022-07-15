От их внешности и харизмы сходят с ума все женщины.

Звёзды и положение планет напрямую влияют как на характер человека при рождении, так и на внешние данные. Так, астрологи назвали топ-3 знака Зодиака, под которыми рождаются самые красивые мужчины.

Весы

От природы этот осенний знак Зодиака обладает невероятной харизмой и обаянием. Именно Весы чаще всего становятся моделями и зарабатывают за счёт своего лица.

С юных лет и до старшего возраста они пользуются популярностью у женщин.

Лев

Львы - очень любят себя и очень тщательно за собой ухаживают. Они имеют четкие черты лица, большие глаза, ровный аккуратный нос, изящные губы.

Взгляд и движения Львов говорят о том, что они чувствуют себя уверенно. Также уроженцы данного знака делают все, чтобы одеваться стильно и дорого, что является еще одним пунктом, подчеркивающим их внешность.

Близнецы

Близнецы следят за собой, занимаются спортом, много усилий прикладывают к тому, чтобы сохранить свою молодость.

Именно поэтому они и в молодых, и в более зрелых годах очаровывают спутниц.

Перечисленные выше знаки делают все, чтобы устранить морщины, остановить процесс старения и омолодиться. Они не жалеют никаких денег для того, чтобы выглядеть стильно и со вкусом. Именно поэтому у них всегда много восхищенных взглядов.

Напомним, названы 6 знаков Зодиака, которые часто врут.

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