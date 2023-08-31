Им повезет и в карьере, и в любви.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в сентябре могут вытянуть счастливый билет. Вселенная будет на их стороне, поэтому их жизнь будет яркой и красочной.

Лев

Львам посчастливится осуществить свою давнюю мечту. Если вы хотели полететь на острова или приобрести недвижимость и автомобиль, то самое время об этом подумать. В сентябре праздник будет на вашей улице, поэтому не сомневайтесь, что у вас все получится. Очень важно, чтобы вы не опускали руки, если не получаете желаемое здесь и сейчас. Помните: чем дольше ждете - тем приятнее сюрприз.

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Кроме того, в сентябре Львам стоит больше общаться с противоположным полом. Вы можете заинтересовать хорошего человека, который захочет вас осчастливить.

Козерог

В первую очередь Козерогам очень повезет в плане работы. Они могут получить повышение и даже увеличить свой должностной оклад. Также на вас свалятся новые проекты, которые позволят вам стать профессиональнее и ответственнее.

В личной жизни тоже все будет складываться хорошо. Вы можете найти взаимопонимание со второй половинкой. Это только улучшит ваши отношения. Весь месяц вы будете купаться в любви.

Напомним, астрологи огорчили прогнозом по окончанию войны в Украине.

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