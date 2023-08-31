Астрологи Анна и Алексей Сухановы сделали прогноз для Украины на сентябрь 2023 года и определили, закончится ли в этот период полномасштабная война в Украине.
По их словам, сентябрь будет напряженным месяцем, в первую очередь, для России. В это время может произойти обвал рубля, могут назревать бунты, обрушение фронта, внутренние конфликты и прочее.
В Украине, по словам экспертов, ситуация также будет напряженной, но более благоприятной в астрологическом аспекте. Самый позитивный период для нас будет с 6 сентября по 6 ноября 2023 года.
Однако, как говорят Сухановы, в сентябре война в Украине не закончится:
"Важно понимать, что в сентябре война не закончится, но при этом могут создаваться видимые или невидимые условия для формирования пути к ее окончанию".
Кроме того, продолжили астрологи, в следующем месяце Украина продолжит получать военную технику и боеприпасы. Также могут быть небольшие ускорения в процессе военных действий.
"Астрологические транзиты сентября довольно-таки позитивные, но при этом будет очень много и напряженных дней. Поэтому, в целом, месяц будет восприниматься как насыщенный и напряженный", - добавили Сухановы.
Напомним, ранее мольфар назвал города, где будет много взрывов совсем скоро.