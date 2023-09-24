Карты Таро советуют Козерогам готовиться к неожиданностям

Новая неделя, как рассказали тарологи, принесет немало сюрпризов. Особенно повезет представителям двух знаков Зодиака. Они сумеют получить счастливый билет. Кому невероятно повезет - читайте ниже.

Скорпион

Скорпионам, как считают тарологи, удастся завершить все важные дела. Вы будто бы догадывались, что вас ждет начало нового периода. Поэтому у вас практически нет долгов и обязательств, нужно лишь немного "подтянуть хвосты".

И когда вы точно справитесь со всеми задачами, награда не заставит себя долго ждать. Новая неделя принесет вам немало шансов, вы сможете изменить свою жизнь и начать новую главу. Какой будет ваша история - решать только вам, судьба решила предоставить вам право выбора.

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Козерог

Карты Таро советуют Козерогам готовиться к неожиданностям. Вас ждут невероятные сюрпризы. Судя по всему, вам удастся вытащить счастливый билет, ведь теперь ваша жизнь заиграет новыми красками.

Не бойтесь перемен, вы часто пасуете перед авантюрами, из-за чего лишаете себя радостей. Отбросьте страхи и действуйте, а если вам не хватает решимости - составьте четкий план и попросту визуализируйте свой успех. Забраться на вершину куда проще, если вы будете понимать, ради чего весь этот путь.

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